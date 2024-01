Bitcoin | con l’approvazione dell’ETF Bitcoin la rivoluzione è iniziata

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Ecco finalmente la notizia che cambia le carte in tavola nei palazzi della finanza: la SEC, il grande guardiano di Wall Street, ha finalmente detto sì agli ETFspot (ecco l’annuncio ufficiale sul sito web della Securities and Exchange Commission). Questa decisione, che qualche anno fa poteva sembrare fantascienza finanziaria, potrebbe cambiare le carte in tavola per il futuro delle criptovalute. Tra le 11 società di investimento coinvolte c’è anche, ovviamente, BlackRock. Ma andiamo con ordine. L’annuncio ufficiale sul sito della SECCos’è un ETFspot? Un ETFspot è un tipo di Exchange-Traded Fund (ETF) che mira a tracciare il prezzo corrente (o “spot“) di. A differenza degli ETF che si basano sui futures di ...