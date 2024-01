Bimbo positivo alla cocaina al Santobono | la polizia avvia le indagini

... è risultatoalla cocaina ed è stato ricoverato d'urgenza all' Ospedale Santobono di Napoli , dove gli è stata diagnosticata anche un'importante forma di meningite . Ilsi trova ora in ...Undi tre mesi è ricoverato in gravi condizioni nell'ospedale Santobono di Napoli dopo essere risultatoalla cocaina. La scoperta è stata fatta ieri dai medici del reparto di Pediatria ...Un bimbo neonato di appena tre mesi è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Santobono di Napoli dopo essere risultato positivo alla cocaina. La scoperta è stata ...La polizia sta indagando sul caso del bambino di tre mesi ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Santobono di Napoli per meningite e in precedenza ...