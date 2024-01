Bimba di 5 anni precipita da un palazzo a Caivano Napoli | è in prognosi riservata

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Unadi 5ta dal secondo piano di undi), in via Volta. È tutto avvenuto poco prima delle 11. Su quello che al momento appare un incidente indagano i carabinieri. Sembra che la caduta sia stata attutita da fili per stendere la biancheria. La piccola è stata trasportata all’ospedale pediatrico Santobono ed è in. I militari dell’Arma sono al lavoro per chiarire la dinamica ed eventuali responsabilità: la piccola, nata in Italia e figlia di cittadini stranieri regolari, era da sola in casa. Foto di archivio L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Caduta attutita dai fili per la biancheria, è in prognosi riservata. Indagano i carabinieridi 5cade dal secondo piano: è grave. È accaduto in mattinata a Caivano, in provincia di Napoli. Dalle prime informazioni, pochi minuti fa i carabinieri sono intervenuti in via Volta per ...... giovedì 11 gennaio, a Caivano, nella provincia di Napoli: una bambina di cinqueè precipitata ... laè stata soccorsa e trasportata d'urgenza al Pronto Soccorso dell'ospedale Santobono di ...Una bambina di 5 anni è precipitata dal secondo piano di un palazzo questa mattina a Caivano (Napoli), in via Volta. La caduta della bimba sarebbe stata ...