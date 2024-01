Bimba di 5 anni cade dal secondo piano a Caivano | è grave

(Di giovedì 11 gennaio 2024) (Adnkronos) –di 5dal: è. È accaduto in mattinata a, in provincia di Napoli. Dalle prime informazioni, pochi minuti fa i carabinieri sono intervenuti in via Volta per una bambina precipitata daldi un palazzo. La caduta sarebbe stata in parte attutita da fili per

Una bimba di cinque anni è precipita ta dal secondo piano di un palazzo di Caivano , in via Volta. Stando a quanto si apprende in questi momenti, la ... (thesocialpost)

...di cinqueè precipitata dal secondo piano di un palazzo a Caivano, in provincia di Napoli. La piccola è stata trasportata all'ospedale Santobono, in prognosi riservata. La caduta Laè ...Laha 5ed è stata trasportata all'ospedale pediatrico di Napoli Santobono, in prognosi riservata. Indagini in corso per chiarire la dinamica ed eventuali responsabilità. La riproduzione è ...Famiglie dei giovani pazienti sul piede di guerra, 40 associazioni scrivono al ministro Schillaci e alla premier Meloni: «La nuova legge di Bilancio ha spazzato via il fondo di 25milioni di euro» ...Una bimba di cinque è precipitata dal secondo piano di un palazzo di Caivano (Napoli), in via Volta. Secondo le prime ricostruzioni, la caduta sarebbe stata attutita da fili per ...