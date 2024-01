Bimba di 5 anni cade dal secondo piano a Caivano | è grave

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Caduta attutita dai fili per la biancheria, è in prognosi riservata. Indagano i carabinieridi 5dal: è. È accaduto in mattinata a, in provincia di Napoli. Dalle prime informazioni, pochi minuti fa i carabinieri sono intervenuti in via Volta per una bambina precipitata daldi

Una bimba di cinque anni è precipita ta dal secondo piano di un palazzo di Caivano , in via Volta. Stando a quanto si apprende in questi momenti, la ... (thesocialpost)

La7.it - Era da sola in casa ladi cinque precipitata questa mattina dal secondo piano di un palazzo in Via Volta a Caivano (Napoli). La piccola è stata trasportata all'ospedale Santobono, in ...Era da sola in casa, indagini per chiarire la dinamicaQuattro virus hanno ucciso in pochi giorni una bambina di 5 anni di Veggiano nel Padovano ... per Capodanno a casa nostra con altre due coppie di amici con i rispettivi bambini che poi sono i migliori ...Questo significa un aumento nel giro di 20 anni del 3.266%. Tra i motivi che hanno fatto riprendere la circolazione della malattia anche in Italia è la bassa immunizzazione dei bambini. Se questa è al ...