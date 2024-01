Bimba Caivano | i fratelli trasferiti in case famiglia

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSono stati allontanati dall’abitazione familiare eini quattrodella bambina di 5 anni precipitata oggi dal secondo piano di una palazzina ae miracolosamente rimasta illesa grazie ai fili per stendere il bucato del balcone sottostante che ne hanno attutito la caduta. Su disposizione dei servizi sociali, la polizia municipale ha prelevato i, di età comprese tra i 3 e i 14 anni e li ha condotti in altrettante, anche fuori provincia. La piccola al momento dell’incidente si trovava sola in casa, dove era rimasta perchè influenzata. La madre era andata in farmacia, mentre il padre era al lavoro in unificio. I genitori, del Burkina Faso, sono ...

È accaduto oggi a, in provincia di Napoli. Unadi 5 anni è caduta dal balcone di casa sua al secondo piano, mentre era sola in casa. Sembra che la caduta della piccola sia stata attutita dai fili ...(ANSA) - NAPOLI, 11 GEN - Sono stati allontanati dall'abitazione familiare e trasferiti in case famiglia i quattro fratelli della bambina di 5 anni precipitata oggi dal secondo piano di una palazzina ...L'incidente quando la piccola di 5 anni era sola in casa. Al vaglio della Procura di Napoli Nord la posizione dei genitori di origine straniera ...