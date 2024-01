Bimba caduta | il primario | “Risponde alle domande | non è grave”

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLadi Caivano arrivata all’Ospedale Santobono di Napoli è arrivata vigile, ha piccole escoriazioni e non è in pericolo di vita. Lo dice all’ANSA Vincenzo Tipo,del pronto soccorso dell’ospedale pediatrico di Napoli, dove ladi 5 anni è arrivata circa 40 minuti fa. “La bambina parla normalmente – spiega Tipo – ha rispostonostre. Ha dei doloretti per escoriazioni non gravi in diverse parti del corpo, in particolare ha piccole feritedita di una mano. Adesso è in condizione discrete, è vigile, reattiva e orientata nel tempo e nello spazio, non sembrano esserci quindi danni neurologici. Sta facendo analisi, al momento non ci sono segni di emorragia ma le condizioni precise si valuteranno dopo le analisi, e poi ci sarà ...

