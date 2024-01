Bimba cade dal balcone a Caivano | è grave

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Una bambina e’ caduta da unnel napoletano. Il fatto e’ caduto a, dove i carabinieri sono intervenuti in via Volta. La piccola e’ precipitata dal secondo piano di un palazzo, ma la caduta e’ stata attutita da fili per stendere la biancheria. Laha 5 anni ed e’ stata trasportata all’ospedale pediatrico di Napoli Santobono, in prognosi riservata. Indagini in corso per chiarire la dinamica ed eventuali responsabilita’. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

