Bidello accusato di molestie è stato reintegrato | studenti assenti per protesta

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Una classe del Convitto Umberto I di Torino si è assentata da scuola per, oggi, 11 gennaio. Il motivo è il rientro in servizio di un collaboratore scolastico sospeso perlo scorso settembre. L’uomo erasospeso per tre mesi in via cautelare dall’Ufficio scolastico regionale. I genitori degli, che il 10 gennaio si erano riuniti in un’assemblea, hanno deliberato di tutelarsi anche in sede legale per poter accedere agli atti dell’inchiesta. I genitori si riferiscono ad “avance spinte” del collaboratore scolastico nei confronti di due studentesse 16enni, “tentativi di baci e palpeggiamenti”.Leggi anche: Addio a Vinicio Riva, divenne famoso per l’abbraccio del papa Interni del Convitto Umberto IAvance e palpeggiamenti “Capisco che i genitori siano molto arrabbiati, ma è così che prevede ...

