Biathlon | staffetta maschile Ruhpolding 2024 | solito dominio della Norvegia | ma l’Italia è ancora sul podio

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Lasi dimostra una volta di più imbattibile ine aottiene il quarto successo in altrettante gare. Anche senza Johannes Boe e Stroemsheim il quartetto scandinavo composto da Laegreid, Dale, T.Boe e Christiansen fa il vuoto in terza frazione e finisce di nuovo sul gradino più alto del. Seconda posizione con una Germania in cui è Nawrathuna volta a fare la differenza, ma la splendida notizia di giornata è un’Italiasul, confermandosi a pochi giorni dal terzo posto di Oberhof. Dopo una prima parte di gara in cui Zeni e Bionaz hanno limitato i danni, sono Hofer e soprattutto Giacomel a compiere una grandiosa rimonta. PROGRAMMA E COPERTURA TV COPPA DEL MONDO 2023/: IL CALENDARIO E TUTTE LE ...

Domani, seconda giornata di gara, con la7,5 km maschile, dalle 14.30. IbuCupPrima giornata di gara, oggi, in Val Ridanna (Bolzano) della tappa di IbuCUp Senior di, con ...A che ora e come seguire lamaschile 4 7.5 km di Ruhpolding 2024 , gara valevole per la quinta tappa della Coppa del Mondo di. L' Italia si affida al quartetto composto da Elia Zeni , Didier Bionaz , Lukas ...Dopo la prova femminile, a Ruhpolding è tempo di vedere in azione anche gli uomini per il quarto appuntamento stagionale di staffetta. Si parte alle 14.30 con spettacolo assicurato e tanti spunti ...Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della staffetta maschile di Ruhpolding. La Coppa del Mondo di Biathlon continua nella località della Baviera, dove nel weekend si terranno anche le ...