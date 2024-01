Biasin | «Inter | un calo è legittimo! Simeone? Difficile per 2 motivi»

Biasin va in difesa dell’Inter, dopo lo sciacallaggio mediatico e sui social di questi giorni. Fra le varie cose, il giornalista ricorda – durante ... (inter-news)

Fabrizio Biasin è stato ospito di ControCalcio ed è tornato ancora sulla situazione bollente intorno al l’Inter . Il giornalista ha parlato in questo ... (inter-news)

Biasin : «Nasca? Fosse manovrato no rigore contro l’Inter! Un fastidio»

Biasin segnala l’ovvio – ma che evidentemente tanto ovvio non è – ossia che Nasca non ha volutamente favorito l’Inter, altrimenti non avrebbe ... (inter-news)