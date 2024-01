Bianca Balti presenta Helly Nahmad | il suo nuovo compagno

(Di giovedì 11 gennaio 2024)hato ai fan il suofidanzato: si tratta del collezionista d’arte milionario, comparso sul profilo Instagram della modella in una serie di foto che li ritraggono insieme in vacanza. Proprio in questi giorni, infatti,si sta rilassando a Saint Barths, località dei Caraibi, insieme alla sua secondogenita Mia, avuta dall’ex marito Matthew McRae, alla presenza dele di altri amici. La primogenita della modella, Matilde, figlia del fotografo Christian Lucidi, è invece assente dalle foto. “I love you”, ha scrittoa corredo della serie di scatti della loro vacanza, nei quali vediamo i tre intenti a prendere il sole e fare bagni nelle acque cristalline ...

Dopo mesi di indiscrezioni la modella ha ufficializzato via social la relazione col milionario collezionista d'arte Helly Nahmad : i due sono in ... (vanityfair)

IT Valentin Alexandru, il ballerino di Amici trova l'amore: chi è la fidanzata Chi è Helly Nahmad: tutto sul nuovo fidanzato diDa mesi il gossip parlava di una relazione tra la trentanovennee il quarantaseienne collezionista d'arte Helly Nahmad . Ora la modella ha u fficializzato via Instagram il nuovo amore, pubblicando alcune foto che la ritraggono in vacanza ai Caraibi ...La campagna pubblicitaria di Calvin Klein che mette (quasi) a nudo Jeremy Allen White, l’attore noto per il ruolo dello chef Carmen Berzatto in «The Bear», è un risveglio anticipato dal letargo invern ...La coppia fotografata insieme per la prima volta questa estate ha festeggiato insieme il Capodanno a St Barths ...