Bianca Balti presenta Helly Nahmad | il suo nuovo compagno

Dopo mesi di indiscrezioni la modella ha ufficializzato via social la relazione col milionario collezionista d'arte Helly Nahmad : i due sono in ... (vanityfair)

IT Valentin Alexandru, il ballerino di Amici trova l'amore: chi è la fidanzata Chi è Helly Nahmad: tutto sul nuovo fidanzato diDa mesi il gossip parlava di una relazione tra la trentanovennee il quarantaseienne collezionista d'arte Helly Nahmad . Ora la modella ha u fficializzato via Instagram il nuovo amore, pubblicando alcune foto che la ritraggono in vacanza ai Caraibi ...La coppia fotografata insieme per la prima volta questa estate ha festeggiato insieme il Capodanno a St Barths ...Bianca Balti ha presentato ai fan il suo nuovo fidanzato: si tratta del collezionista d’arte milionario Helly Nahmad, comparso sul profilo Instagram della modella in una serie di foto… Leggi ...