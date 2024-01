Biagio Antonacci a FQMagazine | “La società non incoraggia il cambiamento se pensiamo ai mutui di 30 anni o al giurare l’amore eterno”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Un inno alla libertà, soprattutto di pensiero. È la rivoluzione dicon il suo album “L’inizio”, che arriva a cinquedal precedente “Chiaramente visibili dallo spazio”. “Mi sono preso del tempo – racconta-, avevo a disposizione 35 pezzi alla fine, poi sono arrivato a 14 inediti da inserire nel disco. Molti spunti sono nati di notte, mi sono chiuso in bagno di nascosto per non svegliare nessuno per incidere le melodie a bassa voce sul telefonino. Ho scritto tanto perché ho avuto tanto tempo”. I quattordici inediti (segnaliamo su tutti “L’inizio”, il singolo “A cena con gli dei”, “È capitato”, “Lasciati pensare”, “Dimmi di lei”, “Bastasse Vivere”, “Non diamoci del tu, “Seria e “Non voglio svegliarti”) con in più la nuova versione di “Sognami” del 2007, incisa ...