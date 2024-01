Beveren-Conegliano oggi in tv | canale | orario e diretta streaming gironi Champions League femminile 2024 volley

Leggi su sportface

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Tutto pronto per Asterix Avo-A. Carraro Imoco, partita valevole per il quinto turno del girone D della Cev2023/di. Le pantere di Daniele Santarelli, fin qui a punteggio pieno, vanno a caccia del quinto successo per rimanere imbattute e consolidare il primato nel raggruppamento. Dall’altra parte della rete c’è la compagine belga, fanalino di coda della classifica, che vuole sfruttare il campo di casa per tentare l’impresa contro la corazzata veneta. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.00 di giovedì 11 gennaio al Topsporthal di Bevern, in Belgio. Di seguito, le informazioni per seguire inla partita ...