Berrettini si ritira dal Kooyong Classic | ecco il motivo

Masi è ritirato, probabilmente per motivi precauzionali visti i recenti problemi fisici. Il tennista italiano è stato sorteggiato contro Tsitsipas agli Australian Open, quindi è atteso da ...sceglie Roig come nuovo allenatore, "tutti e due cercano il riscatto" (Corsport) Matteoha scelto Francisco Roig come nuovo allenatore; il catalano è noto per aver fatto parte ...Berretini non ce la fa e dà forfait. Il tennista romano non scenderà infatti in campo al Kooyong Classic domani mattina alle 2.30 italiane contro Dominic Thiem. Il ventisettenne ...Matteo Berrettini si ritira dal Kooyong Classic, torneo di esibizione che precede l'Australian Open a causa di un'indisposizione ...