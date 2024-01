Benevento | si insedia il nuovo Consiglio provinciale | Forza Italia accende già il dibattito sui concorsi

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Tempo di lettura: 7 minutiE’ stata la segretaria Generale della Provincia Maria Luisa Dovetto a proclamare i dieci eletti indopo la tornata del 22 dicembre scorso: due consiglieri per “Noi Campani”: Antonio Capuano e Umberto Panunzio; tre consiglieri per il “Centro Destra Unito”: Gaetano Mauriello, Vincenzo Fuschini e Anna Iachetta; un consigliere per “Essere Democratici” Alfonso Ciervo; due consiglieri per “Noi Di Centro”: Carmine Agostinelli e Nascenzio Iannace; due per “Alternativa per il Sannio” Raffaele De Longis e Giuseppe Antonio Ruggiero. Presente questo pomeriggio tra il pubblico che ha affollato la Sala delanche il senatore di Fratelli d’Domenico Matera, che ha voluto salutare in questo modo l’assunzione della carica di Consigliere ...