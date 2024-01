Benedizioni alle coppie gay | Francia e Africa gelano il Vaticano

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Anche l’Europa progressista volta le spa Víctor Manuel Fernández, il prefetto del Dicastero per la dottrina della fede che ha liberalizzato leirregolari e gay. Giusto ieri, Tucho è uscito con un’intervista sulla Stampa, giurando che Fiducia Supplicans, la Dichiarazione prodotta dall’ex Sant’Uffizio e sottoscritta dal Papa, non è blasfema. Anzi, blasfemo sarebbe voler vedere gli omosessuali in carcere, come se l’unica alternativa a rimangiarsi il magistero di sempre della Chiesa fosse perseguitare le minoranze sessuali. Ebbene, la Conferenza episcopale francese ha bocciato sonoramente il documento, escludendo la possibilità di amministrare le “pastorali” ai coniugi dello stesso sesso. Nel Vecchio Continente si erano già espressi in senso contrario gli episcopati ...