Belluno | abbattuto con un flessibile l’autovelox «più temuto d’Italia» Il comune | «Metteremo una telecamera»

Leggi su open.online

(Di giovedì 11 gennaio 2024)piùnon è più in funzione, almeno per ora. Nei giorni scorsi, il rilevatore della velocità installato sul Passo Giau, sulle Dolomiti, è stato segato in due con un. La tecnica in realtà non è nuova, considerato che a Rovigo di casi simili se ne sono visti più di una decina. Al punto che si è cominciato a parlare di un certo «Fleximan», esaltato come una sorta di eroe sui social per essere riuscito negli ultimi mesi ad abbattere i pali degli autovelox. Il fenomeno si è allargato ora anche alla provincia die ha avuto come vittima proprio il rilevatore di velocità piùdi tutta Italia, che produce mezzo milione di euro di multe ogni anno. Dopo l’episodio della scorsa notte, si indaga contro ignoti per danneggiamento di proprietà ...