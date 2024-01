Beatrice | morta ad appena 5 anni | “Colpita da quattro virus” I primi sintomi e l’ospedale

(Di giovedì 11 gennaio 2024)a 5a causa di 4 diversi. La piccola, una bambina di cinqueche aveva festeggiato il suo compleanno il 24 maggio dell’anno scorso, è stata tragicamenteda unle subito dopo il Capodanno. Il 4 gennaio, la sua vita è terminata nel reparto di terapia intensiva deldi Padova.era l’adorata unica figlia di Giov, un manutentore, e Francesca, un avvocato, entrambi di 43. La famiglia risiedeva a Veggiano.era una bambina piena di vita, appassionata di nuoto e sempre piena di energia. Prima dell’ultimo dell’anno, non aveva mai sofferto di alcuna malattia. La causa del suo decesso, come ...

Distrutti dal dolore, i genitori hanno dato l'assenso all'espianto degli organi, ma accertamenti clinici hanno evidenziato come i virus che hanno colpitole avevano intaccato tutti gli ...... ma purtroppo perAngela Gobbo , una bimba di soli cinque anni, non c'è stato nulla da fare. La piccina, residente a Veggiano in provincia di Padova, èa seguito di un'emorragia ...Beatrice Angela Gobbo, nata il 24 maggio 2018 ad Abano, e residente a Veggiano con mamma Francesca e papà Giovanni, entrambi 43enni, aveva solo 5 anni, non aveva patologie pregresse, ed è morta senza ...L’H1N1 è un «erede» della suina. I medici: «Serve vaccinarsi». La piccola aggredita da 4 virus assieme «Non mi sento bene» ha detto Beatrice alla mamma appena tornata a casa dal cinema, il primo genna ...