Beatrice Angela Gobbo uccisa a 5 anni da 4 virus

(Di giovedì 11 gennaio 2024) È statada quattro, bambina di cinqueresidente a Veggiano, in provincia di Padova. La piccola è venuta a mancare in pochi giorni dopo Capodanno, quando aveva accusato i primi malori: febbre, stanchezza e brividi. Dopo essersi sentita male,era stata ricoverata all’ospedale di Padova, dove il personale medico l’aveva poi trasferita nel reparto di Terapia intensiva pediatrica. A nulla sono servite le trasfusioni, resesi necessarie dopo un’emorragia cerebrale:è venuta a mancare il 4 gennaio 2024, dopo due giorni di cure intensive. La piccola aveva iniziato ad accusare malessere generalizzato il primo ...

Padova è sotto shock per la morte improvvisa della piccolaGobbo , una bambina di cinque anni residente a Veggiano . Una tragedia materializzatasi nel primo giorno del nuovo anno, dopo un pomeriggio al cinema con una sua amichetta. I primi ...Dolore e sconcerto per la morte di una bambina di 5 anni, deceduta giovedì scorso a causa di quattro virus. La piccola si chiamavaGobbo, una bambina di cinque anni residenten provincia di Padova e non aveva patologie pregresse. La tragedia è iniziata il primo dell'anno dopo un pomeriggio trascorso al cinema con l'...La piccola Beatrice, bimba di soli 5 anni, è morta a causa di 4 diversi virus che le hanno provocato un'emorragia cerebrale ...Saranno diffusi oggi i riscontri settimanali raccolti dai medici-sentinella e i risultati della sorveglianza-pilota svolta dai Pronto soccorso sulle ...