Bce | Tassi restrittivi finché serve | dati ci guidano

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Le decisioni future del Consiglio direttivo assicureranno che idi riferimento siano fissati su livelli sufficientementesarà necessario". Così la Bce nel Bollettino economico aggiungendo di essere determinati "ad assicurare il ritorno tempestivo dell'inflazione all'obiettivo del 2 per cento nel medio termine" e e pronto "ad adeguare tutti gli strumenti di cui dispone nell'ambito del proprio mandato per assicurare che ritorni sul suo obiettivo di medio termine e per preservare l'ordinata trasmissione della politica monetaria". . "Sulla base della valutazione corrente, il Consiglio direttivo ritiene che idi interesse di riferimento della Bce si collochino su livelli che, se mantenuti per un periodo sufficientemente lungo, forniranno un contributo sostanziale ...