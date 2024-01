Bce | “Tassi restrittivi finché serve | dati ci guidano”

Nel Bollettino economico laha ripetuto questa formula in cui, da mesi, i mercati leggono il segnale dello stop alla manovra di rialzo dei. Il Consiglio ha ribadito di essere "determinato ...Le rilevazioni: - 3,1% in un anno, migliora la fiducia delle famiglie, finiti aumenti deima è rischio rincari, economia globale incerta Cala la produzione industriale in Italia. A novembre 2023 si stima che l'indice destagionalizzato diminuisca dell'1,5% rispetto a ottobre . ...Cala la produzione industriale in Italia. A novembre 2023 si stima che l’indice destagionalizzato diminuisca dell’1,5% rispetto a ottobre. Nella media del trimestre settembre-novembre si registra una ...(Reuters) - Le borse europee avanzano, guidate dal rialzo dei settori automobilistici e tech, mentre gli investitori attendono i dati sull'inflazione Usa per avere maggiore chiarezza sulla traiettoria ...