Bayern-Dier | ora ci siamo | il difensore è atterrato a Monaco

Pare solo questione di ore prima che Eric Dier venga annunciato come nuovo calciatore del Bayern Monaco. Il difensore, per il momento ancora del Tottenham, è nei pensieri del club bavarese da diversi giorni. Eric Dier ha lasciato Londra ed è atterrato in Germania nelle scorse ore: mancano solo le visite mediche e la firma. Il Bayern Monaco, dopo il mancato arrivo di Dragusin, trasferitosi al Tottenham, ha puntato su Dier in cui ritroverà l'ex compagno Harry Kane.