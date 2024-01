Battipaglia | il giallo della 12enne rapita fuori scuola | indagato lo zio per violenza sessuale

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Spuntano nuovi dettagli sul casosequestrata all’uscita daa Piana del Sele, vicino a. Lo ziominorenne, che ha dieci anni più di lei, è statoper presuntaai danniragazzina, secondo quanto riferisce La Città di Salerno. Quest’ultima lo aveva già denunciato lo scorso 19 maggio rivelando di aver subito abusi sessuali dal 21enne. Ora c’è un’inchiesta in corso su cui indaga la pm Rosa Staiano. Al momento, però, le due vicende non sarebbero collegate sotto il profilo penale. Secondo quanto ricostruito finora, la piccola era stata incappucciata lo scorso lunedì 8 gennaio. Poi è stata rilasciata dopo alcune ore davanti al ...

Dopo la vicenda è stata visitata al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Speranza a, ma non risultano segni di violenze sessuali recenti. Nel frattempo, rimangono alcuni dubbi ...La giovane è stata portata dalla mamma al pronto soccorso dell'ospedale " Santa Maria della Speranza " di. La vicenda presenta molti punti oscuri, secondo quanto riferisce il quotidiano ...Il racconto della madre di una 12enne coinvolta in un presunto sequestro a Battipaglia si tinge di mistero, suscitando dubbi e contraddizioni ...Sul quotidiano La Città in prima pagina troviamo: Bimba rapita, uno zio indagato per stupro. L’inchiesta a Battipaglia: la piccola di 12 anni ha denunciato lo scorso maggio, nei guai 21enne di ...