Battipaglia | 12enne sequestrata all’uscita di scuola e poi liberata | è giallo

Una bambina di 12 anni sarebbe stata incappucciata e sequestrata per alcune ore a Battipaglia per essere poi rilasciata davanti al cimitero degli ... (tg24.sky)

Paura a Battipaglia : una bambina di 12 anni è stata incappucciata e sequestrata per alcune ore per poi essere rilasciata davanti al cimitero degli ... (ildifforme)

La madre di unasi è presentata lunedì 8 gennaio all'ospedale Santa Maria della Speranza disostenendo che la figlia era stata sequestrata all'uscita da scuola. La donna ha raccontato ...violenza minori 2 - Una ragazza di 12 anni sarebbe stata incappucciata e sequestrata per alcune ore aper essere poi rilasciata davanti al cimitero degli Inglesi, a Montecorvino Pugliano, in provincia di Salerno. La ragazza è stata portata dalla mamma in ospedale ...Shock a Battipaglia dove una 12enne sarebbe stata sequestata e violentata: indagato lo zio con l'accusa di stupro ...Mai come in questi giorni stiamo verificando quanto siano a doppio taglio i giochi e i coltelli dei social. Si può godere degli applausi e delle grandi scalate di followers e una volta sulle cime dei ...