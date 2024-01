Basta | infastidiscono i turisti | controrivoluzione | la prima città italiana che vieta la bici

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Via Maqueda e via Vittorio Emanuele. Praticamente il centro storico, l'area pedonale di Palermo. Pedonale, appunto. Non ciclistica e nemmeno a uso monopattino. E infatti via, da un mesetto a questa parte le due ruote (a pedali) e quei trabiccoli in stile segway cittadino, da Palermo sono banditi.to scorrazzare sui marciapiedi,to “parcheggiare” a bordo strada,to zigzagare tra i negozi col rischio (concreto) di finire addosso a chi sta facendo una semplice passeggiata o sta in giro per i fatti suoi a far quello che saran pure fatti suoi. Lo ha deciso il Comune di Roberto Lagalla (Unione di centro) e le polemiche sono arrivate puntuali come lo scampanellio di una city-bike, magari pure elettrica. Perché qui, sull'isola siciliana, nel suo capoluogo, in una metropoli che fa quasi 674mila abitanti, l'ordinanza municipale ...