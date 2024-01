Basket | Virtus Bologna | stavolta l’Eurolega non sorride Il Maccabi Tel Aviv scappa nell’ultimo quarto e vince

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Battuta d’arresto per laSegafredonel 20° turno di Eurolega 2023-2024. La formazione allenata da Luca Banchi cede alTelper 95-78 sul campo neutro dell’arena di Belgrado (a porte chiuse) intitolata ad Aza Nikolic, nota anche semplicemente come il Pionir. Non bastano un gran Marco Belinelli da 24 punti (7/12 da tre) e Isaia Cordinier da 13; per gli israeliani sono importanti i 22, 16 e 14 di Wade Baldwin IV, John DiBartolomeo e Bonzie Colson. Arriva così l’aggancio del Barcellona in seconda posizione nella classifica. Il primosi apre nel segno di un equilibrio sostanzialmente generale: c’è la tripla iniziale di Abass e poi c’è anche il gioco da quattro punti di Colson. Cordinier reagisce, ma iltrova spesso buone iniziative per arrivare al ...

