Basket | Eurocup 2023 24 | vittoria ai supplementari per Venezia | Trento cade in Turchia

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Quattordicesimo turno didolceamaro per i colori italiani, che vede la sconfitta die il successo di. La Dolomiti Energiaha infatti perso 78-70 sul campo del Turk Telekom, al termine di una partita condotta per larghi tratti dai turchi. Nell’ultimo quarto però ci ha provato la squadra di Galbiati, arrivando a mettere la testa avanti a 7? dalla fine, salvo poi cedere nuovamente il passo alla squadra di casa. Sconfitta pesante in ottica classifica, dato che un successo avrebbe permesso ai bianconeri di mettere una gara di distanza dal sesto posto che vale la qualificazione ai play-off. Così inveceè a pari punti con l’Aris e il Buducnost con 6-8, a una gara di vantaggio dagli avversari odierni. Top scorer dell’incontro Saybin del Turk Telekom con 21, per i trentini ...

Vittoria importante per Trento nella 13ma giornata dell’ EuroCup 2023-2024 di Basket . Presso Il T Quotidiano Arena, la squadra italiana non delude le ... (oasport)

Il programma , l’ orario e come vedere in diretta Ankara-Trento , sfida valida come 14^ giornata del Gruppo B dell’ Eurocup 2023 / 2024 di basket . ... (sportface)

...del roster della Chieti1974 per essere, grazie alle sue abilità e al suo talento, un'aggiunta fondamentale per il team di coach Aniello. Con una media di 11,2 punti e 7,8 rimbalzi in...La squadra di Spahija ancora senza vittorie nel girone di ritorno, serve una svolta per la ...L’Umana Reyer Venezia sciupa un vantaggio di 18 punti ma poi vince all'overtime per 106-96 contro il Besiktas Emlakjet Istanbul nel Round 14 ...L’Umana Reyer Venezia sciupa un vantaggio di 18 punti ma poi vince all'overtime per 106-96 contro il Besiktas Emlakjet Istanbul nel Round 14 di BKT Eurocup 2023/24 e sale ad un record di 5-9, tenendo ...