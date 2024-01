Basket | Banchi “Giochiamo e viaggiamo La squadra ha bisogno di allenarsi”

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Ieri sera per la Virtus Bologna è arrivato il sesto ko stagionale in Eurolega con il 95-78 subito all’Hala Aleksandar Nikoli? di Belgrado contro il Maccabi Tel Aviv. Un ko netto e arrivato soprattutto nel secondo tempo, quando gli israeliani hanno saputo fare la differenza con un parziale di 49-33 che ha fatto la differenza. E nel post partita coach Lucaha analizzato la sconfitta, ammettendo che i tanti impegni ravvicinati tra Eurolega e campionato stanno diventando un problema. “Il problema è che non ci stiamo allenando. Stiamo solo giocando e viaggiando. Giocare e viaggiare. Abbiamo quattro partite di fila in trasferta e senza alcun allenamento, solo viaggi” le parole del tecnico. E la Virtus si trova anche con qualche infortunio di troppo da gestire. “Per Cacok la stagione è finita, Dobric è ancora in riabilitazione. Sembra che sia lontano il rientro in ...

