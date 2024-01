Bari vs Ternana | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Gara valida per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I pugliesi si giocano le ultime chance di rientrare nei playoff, mentre gli umbri si giocano la salvezza.vssi giocherà sabato 13 gennaio 2024 alle ore 14 presso lo stadio San NicolaVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I pugliesi sono in grave ritardo dalle posizioni che li competono, ma hanno ancora qualche possibilità di raggiungere i playoff. A patto che la squadra di Marino cambi il trend delle ultime cinque giornatesono arrivati soltanto 5 punti in 5 partite Gli umbri stanno cercando di venir fuori da una situazione che li vede ancora in lotta per la salvezza, come recita il terz’ultimo posto con 18 punti, a meno due dai playout. Non male il rendimento nelle ultime cinque ...