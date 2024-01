Barbara D’Urso tra Rai e Discovery | si decide il suo futuro

Leggi su dilei

(Di giovedì 11 gennaio 2024)è una professionista libera e lo ha sottolineato in maniera evidente sui suoi social. Il contratto in essere con Mediaset è terminato e il 2024 promette d’essere un anno di grandi sfide professionali per lei. Allo stato attuale le offerte giungono sulla sua scrivania, passando ovviamente prima da quella del suo ben noto manager, Lucio Presta. Stando a quanto riportato da Novella 2000, il ritorno in televisione non è qualcosa che pare in discussione. Resta soltanto da capire dove, esattamente.prepara il ritorno Qualcuno pensava che l’addio forzato a Pomeriggio Cinque potesse rappresentare la fine per. Che da quel momento in poi la sua carriera avrebbe subito un lento declino. È evidente come tali supposizioni fossero errate. La gestione ...