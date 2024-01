Back to Black | il trailer del film su Amy Winehouse e la somiglianza è straordinaria

(Di giovedì 11 gennaio 2024)tosi svela nel primoufficiale del nuovosu Amy. Guardando le immagini e il, non serve sottolineare quanto latra la celebre pop star e Marisa Abela, l’attrice che la interpreta, sia davvero. Si tratta del primo lungometraggio di finzione che racconta la vera storia della cantante deceduta all’età di 27 anni – che è già stata al centro del documentario Amy, diretto da Asif Kapadia. Frame tratto dato. Fonte –deltoè diretto da Sam Taylor-Johnson, già regista di Nowhere Boy, e interpretato da Marisa Abela. A proposito del taglio del suo ...

Il biopic su Amy Winehouse, titolato Back to Black come la sua hit più famosa, è pronto a ripercorrere la breve carriera di una delle più belle voci ... (gqitalia)

È uscito il primo trailer del film “Back to Black“, il film che racconta la vita della star mondiale Amy Winehouse. Non è ancora nota la data di ... (metropolitanmagazine)

Nel 2024 arriva però al cinema il primo biopic a lei dedicato, diretto dalla regista Sam Taylor - Johnson con il titoloto, riferimento all'album che rese celebre la cantante. Scritto da ...E' stato pubblicato il primo trailer ufficiale di 'To' , il film biografico sulla vita di Amy Winehouse diretto dalla regista Sam Taylor - Johnson che raggiungerà le sale cinematografiche britanniche il prossimo 12 aprile. La parte della ...Ad interpretarla sarà Marisa Abela. Il biopic sulla vita di Amy Winehouse, talentuosissima musicista scomparsa prematuramente nel 2011 a soli 27 anni per avvelenamento da alcol, si intitolerà “Back to ...Svelato il primo trailer di Back to Black, l'atteso biopic musical dedicato alla cantante Amy Winehouse, interpretata da Marisa Abela.