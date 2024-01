Back To Black | il primo trailer del biopic su Amy Winehouse

Prime immagini ufficiali per il biopic dedicato alla compianta cantautrice. StudioCanal ha diffuso in streaming il primo teaser trailer di Back to ... (movieplayer)

Leggi Anche Amy Winehouse, prime immagini di Marisa Abela nei panni della star nel biopic 'Back to Black', il film Alla regia troviamo Sam Taylor - Johnson , già dietro alla macchina da presa per 'Cinquanta sfumature di grigio' e 'Nowhere Boy'. StudioCanal ha diffuso in streaming il primo teaser trailer di Back to Black, biopic dedicato a Amy Winehouse che qui ha il volto di Marisa Abela. Diretto da Sam Taylor - Johnson ( Nowhere Boy ) da una sceneggiatura di Matt Greenhalgh, Back to Black ripercorre i vivaci anni della Winehouse a Londra nei primi anni '80 e il suo intenso viaggio.