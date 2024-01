“Baby numero 2!” Secondo figlio per la chiacchierata coppia vip italiana | l’inaspettato annuncio

Leggi su caffeinamagazine

Ieri sera occhi puntati sul derby Lazio-Roma allo stadio Olimpico della Capitale e non solo per il risultato finale che ha permesso di volare in semifinale di Coppa Italia. Un rigore di Zaccagni ha sbloccato il match al 51' e mette le ali ai biancocelesti, che hanno diverse occasioni per raddoppiare. Mourinho ha cambiato il volto della Roma con alcune sostituzioni, ma i giallorossi non sono riusciti a segnare. Nel finale della partita espulsi Pedro, Azmoun e Mancini. La squadra di Sarri è quindi in semifinale ora troverà la vincente di Juve-Frosinone, che si giocherà domani. Con il gol che è valso la semifinale, Mattia Zaccagni ha voluto dare anche una notizia molto privata.