Baby gang | arrivano le nuove leve

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Ragazze (sempre più piccole) che si scagliano contro altre ragazze. Bande di minorenni che delinquono spartendosi le zone. Tutto per i soldi, per l’emulazione, ma anche per un semplice senso della sopraffazione. Frammenti dall’Italia delle. A Milano una banda femminile composta da una decina di ragazze aggredisce nove studenti universitari in zona Ripa di Porta Ticinese con calci, pugni, cocci di bottiglia e spray al peperoncino. A Ferrara le teppiste sono poco più che bambine. La capa ha 11 anni, le altre tre ne hanno da 11 a 13. Arrivate in treno da Bologna, prima aggrediscono una ventunenne con spray urticante e le rubano lo smartphone, poi si scagliano contro una diciottenne, la prendono a schiaffi e le rubano lo zaino. A Verona una quattordicenne viene picchiata selvaggiamente da tre coetanee, ed è solo uno dei tanti episodi. Qui le ...