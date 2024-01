“Avete visto?” Garibaldi e Perla nel letto del Grande Fratello Incastrati dal video della notte | pubblico nero

(Di giovedì 11 gennaio 2024)beccati ain chiacchiere. Ali momenti vuoi sono tanti e ovviamente gli inquilini cercano di trascorrere le lunghe giornate. Tra i tanti momenti ci sono anche il gossip e le confidenze sotto le lenzuola, che arrivano durante laquando la diretta del reality show condotto da Alfonso Signorini viene interrotta per poi riprendere nelle prime ore del mattino. Quest’anno, infatti, la diretta da Cinecittà si ferma alle 3 diper poi riprendere il mattino successivo alle 9. Signorini aveva spiegato anche il motivodecisione. “Vi voglio informare che per ragioni produttive la diretta proseguirà fino alle 3 di questaper poi riprendere il mattino successivo alle 9. Almeno per ...

Luciano Moggi , ex amministratore delegato della Juventus, ha parlato a calciomercato.com degli episodi cruciali di Inter-Verona Luciano Moggi , ex ... (calcionews24)

L'Eredità è il quiz show di punta di Rai Uno che con il nuovo timoniere, Marco Liorni, fa registrare nuovi record di share. E come già accaduto per ... (liberoquotidiano)

Lo Stato non dà il minimo aiuto,cosa è successo con il decreto crescita che era un vantaggio anche per il Paese. Togliendolo si è penalizzato il calcio senza avvantaggiare nessuno. Poi c'...Urbano Cairo: 'cosa è successo con il decreto crescita' 'Lo stato non dà il minimo aiuto perchécosa è successo con il decreto crescita , che era un vantaggio anche per il ...Tuttavia i colleghi hanno ipotizzato che Willy si fosse perso e che le sue difficoltà visive lo avessero fatto inciampare, come spesso accadeva visto che avrebbe dovuto farsi operare alle cataratte.Sarebbe stata una frase rivoltagli dall’arbitro Orsato la scintilla che ha fatto perdere la testa al capitano della Roma Gianluca Mancini dopo ...