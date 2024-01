Autostrade e cantieri | Di Ponziano | Da anni siamo ostaggi di un sistema di viabilità e trasporto da terzo mondo!

Si avvicinano le feste di fine anno, ma in Italia è Vietato viaggiare . Perché i treni , compresa l’Alta velocità, sono spesso in grande ritardo, e ... (ilfattoquotidiano)

Lui sa bene che fino al 2027, sulla nostra autostrada dovremo subire la presenza die i soliti infiniti rallentamenti. Magari con qualche riduzione di disagio tra qualche anno, ma detta in ...... in concomitanza peraltro con l'avanzamento dei grandidi Anas sulla Statale 16. Per questo, in stretta collaborazione conper l'Italia e l'impresa esecutrice dei lavori, siamo ...L'amministratore delegato di Aspi: “Il numero di gallerie è altissimo in Liguria: sono circa 300 i fornici che stiamo progressivamente ammodernando. Ci ..."Contiamo di ripresentare il progetto della Gronda autostradale di Genova indicativamente tra giugno e luglio del 2024". È la scadenza indicata dall'amministratore delegato di Aspi Roberto Tomasi a ...