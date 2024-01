Autonomia Differenziata | PD in piazza per dire No

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Annunziata: “Il 16 gennaio alle ore 16 inPlebiscito per dare sostegno al Comintato contro l’.“La coesione territoriale è fondamentale per una giusta distribuzione delle risorse e per preservare l’unità del Paese. La proposta Calderoli rischia di spaccare l’Italia e portare alla creazione di tanti sistemi sanitari e scolastici regionali, mettendo a rischio i principi di equità e solidarietà nazionale”. È quanto dichiara Giuseppe Annunziata, segretario metropolitano del Partito Democratico di Napoli. “Per questo il Partito Democratico dell’area metropolitana di Napoli, martedì 16 gennaio a partire dalle ore 16 sarà indel Plebiscito per dare sostegno al presidio indetto dal Comitato Contro l’...

"Mentre si discute di candidati e posizionamenti personali, il centrodestra e il centrosinistra della Basilicata fanno finta che non esista il macigno, lo squallido e incostituzionale disegno di legge voluto dalla Lega, che se non verrà fermato stravolgerà il futuro dei lucani e di qualunque nuovo assetto amministrativo ...- - > La premier Giorgia Meloni - Fotogramma . Si accelera sull'e ora la maggioranza, spinta da Fdi, prova a procedere spedita anche verso un'intesa sui correttivi al premierato. La Lega incassa l'approdo del ddl Calderoli in aula al Senato ...L'iniziativa dei Democratici porta in piazza la negazione dei diritti dei cittadini soprattutto rispetto alla crisi economicae ai danni che arreca al Sud la riforma dell'Autonomia differenziata voluta ...