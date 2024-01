Australian Open | sorteggiato il tabellone | il cammino degli italiani

(Di giovedì 11 gennaio 2024) E’ ormai tutto pronto per il primo Slam stagionale. E’ statoil. Grandi aspettative su Jannik Sinner. La stagione tennistica è ormai partita da qualche settimana, ma da tempo gli occhi sono rivolti al primo Slam stagionale: gli. Nella notte è statoile possiamo dire che per l’Italia l’urna è stata benevola, ma solo in parte. Per Sinner possibile semifinale contro Djokovic – Notizie.com – © LapresseLe speranze azzurre sono poste principalmente su Sinner. Jannik affronterà al primo turno l’olandese van de Zandschulp. In linea teorica ilper l’altoatesino dovrebbe complicarsi ai quarti con Rublev (agli ottavi potrebbe esserci ...

Per Matteo Berrettini la questione Australian Open 2024 , già resa difficile dal fatto di non essere testa di serie, si fa ancora più dura per via ... ()

Il sorteggio svoltosi a Melbourne ha indicato al serbo, numero uno al mondo, una strada in salita: per conquistare il 25° Grande Slam e l'11°australiano dovrà probabilmente superare l'italiano, ...Sorteggiato il tabellone degli, primo Slam stagionale al via dal 14 gennaio (diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky ). Non è certo andata bene per Matteo Berrettini, che rientrerà in campo ...Un Sinner pressoché perfetto nel secondo match dell’esibizione di Kooyong ha battuto in due rapidissimi set il numero 11 ATP Casper Ruud, ...In casa Italia si chiude con un bilancio leggermente negativo, con 4 vittorie e 5 sconfitte il secondo turno delle qualificazioni maschili degli Australian Open 2024 di tennis: all'alba italiana si ag ...