Australian Open senza Sky dove e quando vuoi a un prezzo super

(Di giovedì 11 gennaio 2024), pronto a fare il pieno di emozioni con il primo Slam dell’anno? Se la risposta è sì, c’è qualcosa che devi sapere. Diciamoci la verità: quanto a lungo lo abbiamo atteso questo momento? Quanto interminabile ed infinito è parso tutto questo tempo trascorso, nostro malgrado,tennis eadrenalina? È un sollievo che sia già tempo di countdown, così come lo è la consapevolezza che la pazienza che abbiamo avuto stia per essere ampiamente ripagata. LaPresse – ilveggente.itTra meno di una settimana scoccherà l’ora del sorteggio deglie questo vuol dire, per fortuna, che l’inizio del primo Slam dell’anno è praticamente dietro l’angolo. Si comincia il 14 gennaio ma tutto è già pronto, nella terra dei canguri, per ospitare la gigantesca carovana del ...

