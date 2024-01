Australian Open 2024 | il sorteggio delle italiane Paolini opposta a Shnaider | incrocio difficile per Giorgi

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Nella nottata italiana è andato in archivio ildeglidel tabellone principale maschile e femminile. Sul versantedonne Aryna Sabalenka è attesa a unaconferma, dopo il titolo conquistato a Melbourne un anno fa. La bielorussa inizierà il proprio percorso contro una qualificata e all’orizzonte, negli ottavi di finale, potrebbe vedersela con la russa Liudmila Samsonova. Se Sabalenka non sorride, ancor meno lo può dire la n.1 del mondo, Iga Swiatek. Primo round da fuochi d’artificio per lei, visto l’con la vincitrice del 2020 dello Slam, la statunitense Sofia Kenin. In tutto questo, negli ottavi, c’è la figura della russa Veronika Kudermetova da non sottovalutare. Primi turni di un certo spessore se si pensa alla ...

Per Matteo Berrettini la questione Australian Open 2024 , già resa difficile dal fatto di non essere testa di serie, si fa ancora più dura per via ... ()

Saranno quattro i tennisti italiani che si giocheranno il pass per l'ingresso nel main - draw degli(dal 14 gennaio in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky ). Autoritaria vittoria per Flavio Cobolli, 2testa di serie delle quali: il 21enne romano, n.102 ATP, ...AUSTRALIA - Nella notte italiana Sinner spazza via Ruud nella partita - esibizione del torneo Kooyong Classic , che anticipa l'esordio all'. Jannik domina il norvegese senza alcuna fatica in due set, imponendosi in appena un'ora e 13 minuti di gioco con il punteggio di 6 - 2, 6 - 3 . L'azzurro sfodera una prestazione ...Al Kooyong Classic di Melbourne, torneo di esibizione in vista degli Australian Open, arrivano solo conferme sullo stato di forma psico-fisica dell’altoatesino: dopo aver battuto Marc Polmans 6-4 6-0, ...È tutto pronto per l'edizione 2024 degli Australian Open. A pochi giorni dal via è stato effettuato il sorteggio del tabellone che ha regalato le prime sorprese. Jannik Sinner è finito nella metà ...