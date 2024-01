Australian Open 2024 | Giulio Zeppieri e Andrea Vavassori approdano al turno decisivo delle qualificazioni Eliminati Nardi e Bellucci

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Prime indicazioni sono arrivate dalla notte nostrana dalleagli. Tanta Italia nelle tabellone maschile e alterne fortune per i giocatori del Bel Paese. Di scena, Lucae Mattia. Missione compiuta e qualificazione al“quali” per i primi due citati.(n.134 del ranking) ha sconfitto con il punteggio di 6-3 6-2 il bosniaco Damir Dzumhur (n.160 ATP). Un’ottima prestazione del mancino tricolore che in 66? ha fatto calare il sipario. Nel prossimo round affronterà lo svizzero Alexander Ritschard (n.198 del mondo), a segno per 6-7 (3) 6-3 6-2 contro ...

E quello che ha fatto Sinner ha avuto peraltro delle conseguenze evidenti, dal momento che anche l'ormai imminente edizione deglisarà caratterizzata, a suo modo, da una piccola ...A breve inizierà il primo Slam dell'anno, l', e tutti i migliori tennisti del mondo si daranno battaglia chi per un buon risultato, chi ben più ambizioso per l'ambito titolo. Forse ...Si è svolto il sorteggio per delineare il tabellone principale dell'Australian Open 2024 ed ovviamente c'era grandissima attesa per capire dove Jannik Sinner venisse collocato e su chi saranno i primi ...AUSTRALIAN OPEN 2024 - Nella tradizionale esibizione che si svolge in preparazione allo Slam down under, Jannik Sinner torna in campo e sconfigge Casper Ruud.