Augsburg-Leverkusen sabato 13 gennaio 2024 ore 15 | 30 | formazioni | quote | pronostici

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Ilsta arrivando al giro di boa della Bundesliga da campione d’inverno, titolo strappato addirittura con una giornata d’anticipo al Bayern Monaco di Tuchel. Tutto merito di Xabi Alonso, che è bene ricordare dove prese il werkself poco più di un anno fa dalle macerie della gestione Seoane e in piena zona retrocessione. In un anno il tecnico basco ha trasformato InfoBetting: Scommesse Sportive e

Dopo essere rimasto a secco contro Bayere Bayern Monaco tac, stasera ha segnato nella vittoria della sua squadra contro l'. Sul contratto in scadenza a giugno 2026 c'è una ...Oggi sono quinti a - 12 dalcapolista e con una partita in più. LA SITUAZIONE - Questo ... in particolare nella gara contro l': l'allenatore l'ha sostituito a mezz'ora dalla fine, ...Mönchengladbach 1. FC Köln TSG Hoffenheim Werder Bremen VfL Bochum FC Augsburg VfB Stuttgart 1. FC Heidenheim 1846 SV Darmstadt 98 ...Und Leverkusens Trainer Xabi Alonso hat gegen Augsburg noch keinen Punkt geholt. In der vergangenen Saison verlor Bayer gleich zweimal gegen den FCA. «Was Xabi Alonso in Leverkusen geschaffen hat, ist ...