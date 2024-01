Atterraggio d' emergenza | giocatori svengono | terrore per il Gambia in volo | Potevamo morire

Coppa d’Africa - atterraggio d’emergenza per il Gambia : “Calore disumano e mancanza di ossigeno - rischiato di morire” - VIDEO

Si è trasformato in un incubo il volo che ha portato la nazionale del Gambia in Costa d'Avorio, dove si disputerà a breve la Coppa d'Africa. Come ... (ilgiornaleditalia)