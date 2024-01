ATP Auckland 2024 | Shelton e Fils in semifinale | presenti anche Daniel e Tabilo

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Si sono delineate le semifinali dell’ ATP 250 di. Una giornata segnatada alcuni ritiri, in un torneo che sembra però procedere verso un ultimo atto decisamente interessante. Nella parte alta Ben, testa di serie numero uno, prosegue il suo cammino, superando in due set lo spagnolo Roberto Carballes Baena con il punteggio di 6-4 6-3. Ora l’americano se la vedrà con il giapponese Taro, che è uscito vincitore dalla battaglia di giornata contro il francese Alexandre Muller. Il numero 74 della classifica mondiale si è imposto in tre set per 6-4 6-7 6-3 dopo due ore quaranta minuti di gioco. Nella parte bassa del tabellone l’altravedrà protagonista Arthure Alejandro. Il giovane talento francese ha sfruttato ...

Il Tabellone del torneo Atp di Auckland 2024 , torneo 250 in programma dall’8 al 13 gennaio in Nuova Zelanda. Non ci sono azzurri al main draw, è ... (sportface)

