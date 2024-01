Atp Auckland 2024 | programma | orari e ordine di gioco venerdì 12 gennaio

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Ildel torneo Atp 250 diper la giornata di12con glie l’di. Al via le semifinali sul cemento neozelandese, dove le uniche due teste di serie rimaste corrispondono anche ai due chiari favoriti per la finale. Si tratta di Ben Shelton (#1) e Arthur Fils (#6), opposti rispettivamente a Daniel e Tabilo. Si gioca quando in Italia è notta fonda, di seguito il. CENTRE COURT Ore 01:00 – (1) Shelton vs Daniel a seguire – (6) Fils vs (Q) Tabilo SportFace.

Shelton in semifinale all'250 diGià allineato alle semifinali l'250 diin Nuova Zelanda . La testa di serie numero 1 Ben Shelton non si ferma ha scontitto 6 - 4 6 - 3 ...: esce Auger Aliassime Avanzano regolarmente all'250 dile prime due teste di serie Shelton e Norrie che superano rispettivamente Maroszan e Van Assche. Fuori invece ...L'azzurro è stato battuto in tre set da Alexander Bublik ADELAIDE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Lorenzo Musetti fuori all''Adelaide International', ...Top-ranked Briton Cameron Norrie faces an injury battle ahead of next week's Australian Open after withdrawing from the ATP Auckland Open with a wrist injury. The 19th-ranked Englishman was due to ...