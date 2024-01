Atletica | Emmanuel Ihemeje apre la stagione | rincorsa ridotta a Flagstaff

Leggi su oasport

(Di giovedì 11 gennaio 2024)farà il proprio debutto stagionale nella serata di venerdì 12 gennaio (ore 22.00 italiane) al Friday Night Axe’Em Open di(Arizona, USA). L’azzurro del salto triplo si cimenterà in un test conmolto(probabilmente di sei appoggi), in modo da riprendere la confidenza con il clima di gara in apertura di un’annata agonistica che propone i Mondiali Indoor, gli Europei a Roma e le Olimpiadi di Parigi 2024. L’aviere, che viene e si allena a Los Angeles, ha disputato la finale agli ultimi due Mondiali (quinto a Eugene nel 2022, ottavo a Budapest nel 2023) e nella passataha siglato il personale di 17.29 metri in quel di Walnut, senza dimenticarsi di un 17.47 con vento oltre il limite consentito per l’omologazione della prestazione (+2,8 ...