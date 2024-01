Atalanta | Toure in gol e le ultime su de Roon

(Di giovedì 11 gennaio 2024) El Bilal Touré oggi è sceso per la prima volta in campo e in gol (doppietta nell’11-0 contro la Real Calepina) a sei mesi...

Brutta sorpresa per l’ Atalanta . Il Mali infatti ha diramato la lista dei convocati per la Coppa d’Africa 2024, in cui figura anche l’attaccante ... (sportface)

El Bilal Touré è torna to in campo a 6 mesi dal grave infortunio muscolare segnando una doppietta nel test dell'Atalanta contro la Real Calepina. ... (247.libero)

El Bilal Tourè oggi è sceso per la prima volta in campo e in gol (doppietta nell`11-0 contro la Real Calepina) a sei mesi dalla rottura dell`inserzione del tendine.L'ex calciatore e oggi giornalista, Stefano Impallomeni, ha commentato a TMW Radio il passaggio alle semifinali di Coppa Italia dell'Atalanta: "Koopmeiners giocatore universale, e poi ...