Atalanta | dopo sei mesi di stop in campo El Bilal Touré | doppietta nel test con la Real Calepina

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Riecco Eloltre seidi infortunio muscolare nell’amichevole contro la Juventus del 12 agosto a Cesena, ecco che l’attaccante ex Reims è tornato a giocare un match, seppur non ufficiale, segnando due gol nelcontro la, vinto dall’per 11-0 all’indomani della qualificazione in semifinale di Coppa Italia. Il talentuoso attaccante ivoriano, però, non ha ancora completato il suo percorso di recupero. Contro la formazione di Serie D allenata dalla bandiera della Dea Daniele Capelli, doppiette anche per Scamacca, Zappacosta e A, un gol per Zortea, Muriel e Bakker. SportFace.

